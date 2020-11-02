В Молдове обработали 98% бюллетеней на выборах президента - Санду опережает Додона
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. В Молдове обработали более 98% бюллетеней голосования на выборах президента, по результатам которых в избирательной гонке с небольшим отрывом лидирует Майя Санду. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт ЦИК Молдовы.
Отмечается, что по предварительным данным ЦИК, второе и третье место делят действующий президент Игорь Додон и Ренато Усатый.
По итогам обработки 98,18% бюллетеней, Майя Санду набрала 34,53%, Додон — 34,01% голосов. Ренато Усатый — 16,89%. Виолетта Иванова заняла четвертое место, набрал 6,73% голосов, а Андрей Нэстасе — пятый (3,24%).
На данный момент ЦИК Молдовы подсчитала 1 290 231 голосов, и отработала 2104 протоколов.
Как сообщал УНН, в Молдове 1 ноября состоялись выборы президента. Избирательные участки закрылись в 21:00. По предварительным данным ЦИК после обработки 80% бюллетеней, во второй тур президентских выборов проходят Игорь Додон и Майя Санду.