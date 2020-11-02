У Молдові обробили 98% бюлетенів на виборах президента – Санду випереджає Додона

Зазначається, що за попередніми даними ЦВК, друге та третє місце поділяють діючий президент Ігор Додон та Ренато Усатий.

За підсумком обробки 98,18% бюлетенів, Майя Санду набрала 34,53%, Додон — 34,01% голосів. Ренато Усатий — 16,89%. Віолетта Іванова зайняла четверте місце, набрав 6,73% голосів, а Андрій Нэстасе — п’яте (3,24%).

На даний момент ЦВК Молдови підрахувала 1290231 голосів, та відпрацювала 2104 протоколів.

Як повідомляв УНН, в Молдові 1 листопада відбулися вибори президента. Виборчі дільниці закрилися о 21:00. За попередніми даними ЦВК після обробки 50% бюлетенів, до другого туру президентських виборів проходять Ігор Додон і Майя Санду.