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В сети появилось видео задержания Надежды Савченко из-за поддельного COVID-сертификата

Киев • УНН

 • 83056 просмотра

КИЕВ. 23 октября. УНН. В сети появилось видео задержания бывшего народного депутата Надежды Савченко пограничниками за поддельный COVID-сертификат. Видеозапись задержания в своем телеграмм канале обнародовала нардеп IX созыва Галина Янченко, передает УНН.

В сети появилось видео задержания Надежды Савченко из-за поддельного COVID-сертификата

Цитата

“Видео задержания Надежды Савченко пограничниками за поддельный COVID-сертификат. По моей информации, полиция уже открыла против нее уголовное производство по ч. 4 ст. 358 Уголовного кодекса Украины”, — написала нардеп.

Янченко напомнила, что Савченко грозит штраф более 56 тыс. гривен или арест до 6 месяцев.

Что предшествовало

Бывший народный депутат Надежда Савченко вместе с сестрой пыталась пройти пограничный контроль в аэропорту “Борисполь” за поддельным COVID-сертификатом.

Как сообщили в полиции Киевской области, в настоящее время начато уголовное производство.

В свою очередь, Савченко уверяет, не подрабатывала и не покупала COVID-сертификат.

Напомним

Министр внутренних дел Денис Монастырский сообщил, что на сегодняшний день открыто уже 800 уголовных производств по подделки сертификатов. Министр также обратился к Украинской, призвав не использовать подделки и сообщать о правонарушениях в киберполицию или по номеру 102.

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