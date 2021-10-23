В сети появилось видео задержания Надежды Савченко из-за поддельного COVID-сертификата

Что предшествовало
Бывший народный депутат Надежда Савченко вместе с сестрой пыталась пройти пограничный контроль в аэропорту “Борисполь” за поддельным COVID-сертификатом.
Как сообщили в полиции Киевской области, в настоящее время начато уголовное производство.
В свою очередь, Савченко уверяет, не подрабатывала и не покупала COVID-сертификат.
Напомним
Министр внутренних дел Денис Монастырский сообщил, что на сегодняшний день открыто уже 800 уголовных производств по подделки сертификатов. Министр также обратился к Украинской, призвав не использовать подделки и сообщать о правонарушениях в киберполицию или по номеру 102.