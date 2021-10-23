У мережі з'явилось відео затримання Надії Савченко за підроблений COVID-сертифікат

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"Відео затримання Надії Савченко прикордонниками за підроблений COVID-сертифікат. За моєю інформацією, поліція вже відкрила проти неї кримінальне провадження за ч. 4 ст. 358 Кримінального Кодексу України", - написала нардеп.

Янченко нагадала, що Савченко загрожує штраф понад 56 тис. гривень або арешт до 6 місяців.

Що передувало

Колишній народний депутат Надія Савченко разом з сестрою намагалася пройти прикордонний контроль в аеропорту “Бориспіль” за підробним COVID-сертифікатом.

Як повідомили в поліції Київської області, наразі розпочато кримінальне провадження.

Своєю чергою, Савченко запевняє, що не підробляла і не купувала COVID-сертифікат.

Нагадаємо

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський повідомив, що на сьогоднішній день відкрито вже 800 кримінальних проваджень щодо підробки сертифікатів. Міністр також звернувся до українців, закликавши не використовувати підробки та повідомляти про правопорушення до кіберполіції або ж за номером 102.