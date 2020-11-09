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В КСУ еще раз обвинили главу НАПК в неправомерных действиях

В КСУ еще раз обвинили главу НАПК в неправомерных действиях

Киев  •  УНН

 • 10449 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Председатель НАПК Александр Новиков совершил неправомерные действия по закрытию реестра электронных деклараций, что в свою очередь привело к возмущению в обществе. Об этом УНН сообщает со ссылкой на КСУ.

В пресс-службе напомнили, что Председатель Конституционного Суда Украины Александр Тупицкий, а также судья-докладчик по делу Игорь Слиденко и другие судьи Суда отмечали, что Решение Конституционного Суда Украины от 27.10.2020 года № 13-р/2020 не содержит ссылки на закрытие реестра деклараций НАПК.

"Вместе с тем Председатель НАПК Александр Новиков совершил неправомерные действия по закрытию реестра электронных деклараций, что в свою очередь привело к возмущению в обществе", - говорится в заявлении.

Проконсультировавшись с Конституционным Судом Кабинет министров Украины издал распоряжение, которым обязал НАПК немедленно обеспечить открытый круглосуточный доступ в Единый государственный реестр деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления. Во исполнение второго пункта распоряжения НАПК должно обеспечить проведение специальных проверок в соответствии с требованиями Закона Украины "О предотвращении коррупции", отметили в КСУ.

Указанное распоряжение действует, оно никем не оспаривается. Приведенное еще раз подтверждает факт совершения Председателем НАПК Александром Новиковым неправомерных действий, говорится в заявлении.

В КСУ отметили, что, согласно части второй статьи 19 Конституции Украины "Органы государственной власти и органы местного самоуправления, их должностные лица обязаны действовать только на основании, в пределах полномочий и способом, которые предусмотрены Конституцией и законами Украины". В то же время, закрывая реестр деклараций, Председатель НАПК вышел за пределы предоставленных ему полномочий, что привело к ошибочной трактовке решения Конституционного Суда Украины.

"На сегодня решение Конституционного суда Украины не составляет никаких угроз об отмене безвизового режима и другой международной помощи нашему государству от зарубежных стран", - говорится в сообщении.

Отмечается, что одновременно все законы Украины, что не соответствуют Конституции Украины должны быть приведены в соответствие с положениями Основного Закона Украины. Существование неконституционных законов в правовом государстве, которым стремится стать Украина, приведет к произволу, узурпации власти и изменению конституционного строя.

"Конституционный Суд Украины выступает за борьбу с коррупцией, одним решением Суд не разрушает и не разрушил систему антикоррупционных органов. В то же время, мы убеждены, что с коррупцией необходимо бороться только конституционным способом", - отмечается в сообщении.

Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украинеа пока удалось помешать потере безвизового режима с Европейским Союзом из-за решение Конституционного суда Украины, которым отменено уголовную ответственность за недостоверное декларирование.

Ранее Конституционный суд Украины признал не соответствующей Конституции Украины, статью 366-1 УК, предусматривающую ответственность за ложь в декларации. Доступ к реестру э-деклараций был закрыт.

29 октября было экстренно созвано заседание СНБО. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что ряд последних событий, связанных с решением КСУ, дает веские основания считать, что существует целостный план, направленный против основ украинской государственности. Президент Владимир Зеленский призвал правоохранителей установить все детали, которые привели к решению КСУ.

29 октября Кабмин принял распоряжение, которым обязал НАПК безотлагательно восстановить доступ гражданам в реестр деклараций.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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