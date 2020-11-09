У КСУ ще раз звинуватили голову НАЗК у неправомірних діях

У пресслужбі нагадали, що Голова Конституційного Суду України Олександр Тупицький, а також суддя-доповідач у справі Ігор Сліденко та інші судді Суду наголошували, що Рішення Конституційного Суду України від 27.10.2020 року № 13-р/2020 не містить посилання на закриття реєстру декларацій НАЗК.

“Водночас Голова НАЗК Олександр Новіков вчинив неправомірні дії щодо закриття реєстру електронних декларацій, що в свою чергу призвело до збурення у суспільстві”, — йдеться у заяві.

Проконсультувавшись із Конституційним Судом Кабінет Міністрів України видав розпорядження, яким зобов’язав НАЗК негайно забезпечити відкритий цілодобовий доступ до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. На виконання другого пункту розпорядження НАЗК повинне забезпечити проведення спеціальних перевірок відповідно до вимог Закону України “Про запобігання корупції”, відзначилиу КСУ.

Вказане розпорядження діє, воно ніким не оскаржується. Наведене ще раз підтверджує факт вчинення Головою НАЗК Олександром Новіковим неправомірних дій, зазначено у заяві.

У КСУ наголосили, що, відповідно до частини другої статті 19 Конституції України “Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України”. Водночас, закриваючи реєстр декларацій, Голова НАЗК вийшов за межі наданих йому повноважень, що призвело до хибного трактування рішення Конституційного Суду України.

“На сьогодні рішення Конституційного Суду України не становить жодних загроз щодо скасування безвізового режиму та іншої міжнародної допомоги нашій державі від зарубіжних країн”, — йдеться в повідомленні.

Зауважується, що водночас усі закони України, що не відповідають Конституції України повинні бути приведені у відповідність до положень Основного Закону України. Існування неконституційних законів у правовій державі, якою прагне стати Україна, призведе до свавілля, узурпації влади та зміни конституційного ладу.

“Конституційний Суд України виступає за боротьбу з корупцією, жодним рішенням Суд не руйнує і не зруйнував систему антикорупційних органів. У той же час, ми переконані, що з корупцією необхідно боротися лише в конституційний спосіб”, — зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україні наразі вдалося завадити втраті безвізового режиму з Європейським Союзом через рішення Конституційного суду України, яким скасовано кримінальну відповідальність за недостовірне декларування.

Раніше Конституційний суд України визнав такою, що не відповідає Конституції України, статтю 366-1 ККУ, яка передбачає відповідальність за брехню в декларації. Доступ до реєстру е-декларацій був закритий.

29 жовтня було екстрено скликано засідання РНБО. Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що низка останніх подій, пов’язаних з рішенням КСУ, дає вагомі підстави вважати, що існує цілісний план, спрямований проти основ української державності. Президент Володимир Зеленський закликав правоохоронців встановити всі деталі, які привели до рішення КСУ.

29 жовтня Кабмін ухвалив розпорядження, яким зобов’язав НАЗК невідкладно відновити доступ громадянам до реєстру декларацій.