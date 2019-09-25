В Кропивницком эвакуировали людей из-за пожара в здании суда

По предварительным данным, загорелся кондиционер, потом огонь перекинулся на балкон.

На место происшествия прибыли спасатели. Им о происшествии сообщил прохожий. Людей вывели из помещения. О пострадавших информация не сообщается. В настоящее время пожар ликвидирован.

Напомним, в Киеве неизвестные подожгли магазин по продаже косметики.