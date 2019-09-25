У Кропивницькому евакуювали людей через пожежу в будівлі суду
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 25 вересня. УНН. Сьогоднi, 25 вересня, у Кропивницькому сталося займання в будiвлi Ленiнського районного суду, повiдомляє кореспондент УНН.
За попереднiми даними, зайнявся кондицiонер, потiм вогонь перекинувся на балкон.
На мiсце пригоди прибули рятувальники. Їм про подію повідомив перехожий. Людей вивели з примiщення. Про постраждалих iнформацiї не повiдомляється. Наразі пожежу ліквідували.
Нагадаємо, У Києві невідомі підпалили магазин з продажу косметики.