В Конгрессе США призвали Трампа предоставить результаты расследования дела Навального

В письме американские законодатели отмечают, что 8 сентября направили Трампу официальный запрос о расследовании вопрос о том, “применяла ли Россия химическое оружие в нарушение международного права и использовала ли смертоносное химическое оружие против собственных граждан”. Конгрессмены подчеркивают, что отведенное для подобных проверок 60-дневный период уже прошел.

“Поэтому мы настоятельно призываем вас (президента США Дональда Трампа — ред.) немедленно сообщить Конгрессу о результатах расследования, инициированного нашим начальным письмом”, — приводятся на сайте выдержки из обращения конгрессменов к главе Белого дома.

Энгел и Маккол заявили, что правительство России “должно понести полную ответственность, в том числе путем введения дополнительных санкций”, если расследование установит причастность власти РФ к этому инциденту.

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Ранее в сентябре конгрессмены Энгел и Маккол направили совместное заявление президенту США Дональда Трампа, в котором выразили мнение, что тот должен задействовать американский закон о контроле над химическим и биологическим оружием и запрет его применения с 1991 года в связи с ситуацией с Навальным. Они также обратились с официальной просьбой к исполнительной власти расследовать этот инцидент и установить, применяла ли РФ химическое оружие в нарушение международного права.

В октябре сенаторы США также призвали Трампа расследовать отравление Навального.

Напомним, российский оппозиционер Алексей Навальный почувствовал себя плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, где оппозиционера госпитализировали. Он находился в коме. Омские врачи провели ряд анализов и пришли к выводу, что событие не является отравлением. 22 августа Навального перевезли на лечение в Германию. После его ввели в искусственную кому.

2 сентября официальный представитель правительства Германии заявил, что в организме российского оппозиционера Алексея Навального нашли следы яда из группы “Новичок” . Уже 7 сентября оппозиционера вывели из комы. 23 сентября Навальный был выписан из стационара берлинской клиники “Шарите”, где он провел 32 дня.

Эксперты в Германии, а затем и других странах также пришли к выводу, что Навальный был отравлен веществом из группы “Новичок”. Страны ЕС призвали Москву провести расследование случившегося. Они также ввели санкции против российских чиновников, которые, по их мнению, могли быть причастны к покушению на Навального.

Навальный убежден, что его отравили спецслужбы по указанию Кремля.

Российские власти отвергает причастность к отравлению.