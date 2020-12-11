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У Конгресі США закликали Трампа надати результати розслідування справи Навального

У Конгресі США закликали Трампа надати результати розслідування справи Навального

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 грудня. УНН. Голова комітету із закордонних справ Палати представників Конгресу США Еліот Енгел (демократ від штату Нью-Йорк) і старший республіканець цього комітету Майкл Мак-Кол (від штату Техас) направили в четвер лист до адміністрації чинного президента США Дональда Трампа із закликом надати Конгресу результати розслідування інциденту з передбачуваним отруєнням російського опозиціонера Олексія Навального. Про це повідомляється на сайті конгресмена Енгеля, передає УНН.

У листі американські законодавці відзначають, що 8 вересня направили Трампу офіційний запит про розслідування питання про те, “чи застосовувала Росія хімічну зброю в порушення міжнародного права і чи використовувала смертоносну хімічну зброю проти власних громадян”. Конгресмени підкреслюють, що відведений для подібних перевірок 60-денний період вже минув. “Тому ми настійно закликаємо вас (президента США Дональда Трампа — ред.) негайно повідомити Конгресу про результати розслідування, ініційованого нашим початковим листом”, — наводяться на сайті витяги з обігу конгресменів до глави Білого дому.

Енгел і Маккол заявили, що уряд Росії “має понести повну відповідальність, в тому числі шляхом введення додаткових санкцій”, якщо розслідування встановить причетність влади РФ до цього інциденту.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Навальний закликав Трампа засудити його отруєння "Новачком"

Раніше у вересні конгресмени Енгел і Маккол направили спільну заяву президенту США Дональда Трампа, в якому висловили думку, що той повинен задіяти американський закон про контроль над хімічною та біологічною зброєю і заборону його застосування від 1991 року в зв’язку з ситуацією з Навальним. Вони також звернулися з офіційним проханням до виконавчої влади розслідувати цей інцидент і встановити, чи застосовувала РФ хімічну зброю в порушення міжнародного права.

У жовтні сенатори США також закликали Трампа розслідувати отруєння Навального.

Нагадаємо, російський опозиціонер Олексій Навальний відчув себе погано 20 серпня під час перельоту з Томська в Москву. Літак екстрено посадили в Омську, де опозиціонера госпіталізували. Він перебував у комі. Омські лікарі провели низку аналізів і прийшли до висновку, що подія не є отруєнням. 22 серпня Навального перевезли на лікування до Німеччини. Після його ввели в штучну кому.

2 вересня офіційний представник уряду Німеччини заявив, що в організмі російського опозиціонера Олексія Навального знайшли сліди отрути з групи “Новачок”. Вже 7 вересня опозиціонера вивели з коми. 23 вересня Навальний був виписаний зі стаціонару берлінської клініки “Шаріте”, де він провів 32 дні.

Експерти в Німеччині, а потім і інших країнах також дійшли висновку, що Навальний був отруєний речовиною з групи “Новачок”. Країни ЄС закликали Москву провести розслідування того, що сталося. Вони також запровадили санкції проти російських чиновників, які, на їхню думку, могли бути причетні до замаху на Навального.

Навальний переконаний, що його отруїли спецслужби за вказівкою Кремля.

Російська влада відкидає причетність до отруєння.

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