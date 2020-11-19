В Конгрессе США приняли резолюцию из-за отравления Навального

КИЕВ. 19 ноября. УНН. Палата представителей Конгресса США приняла резолюцию из-за отравления российского оппозиционного политика Алексея Навального. Законодатели призвали Вашингтон ввести санкции против Москвы из-за того, что произошло с российским оппозиционером, пишет "Радио Свобода", передает УНН .

Резолюции Конгресса носят рекомендательный характер. 18 ноября также стало известно, что ФСБ России отказалась возбуждать дело о применении химического оружия против Навального. С заявлением в спецслужбы обращался созданный оппозиционером “Фонд борьбы с коррупцией” (ФБК). ФСБ в отказе указала, что проверкой фактов возможного отравления занимаются другие правоохранительные органы. Юристы ФБК назвали ответ ведомства “отпиской” и направили в суд жалобу на бездействие следственного управления ФСБ. Напомним, российский оппозиционер Алексей Навальный почувствовал себя плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, где оппозиционера госпитализировали. Он находился в коме. Омские врачи провели ряд анализов и пришли к выводу, что событие не является отравлением. 22 августа Навального перевезли на лечение в Германию. После его ввели в искусственную кому. 2 сентября официальный представитель правительства Германии заявил, что в организме российского оппозиционера Алексея Навального нашли следы яда из группы “Новичок”. 7 сентября оппозиционера вывели из комы. 23 сентября Навальный был выписан из стационара берлинской клиники “Шарите” , где он провел 32 дня. Эксперты в Германии, а затем и других странах также пришли к выводу, что Навальный был отравлен веществом из группы “Новичок”. Страны ЕС призвали Москву провести расследование случившегося. Они также ввели санкции против российских чиновников, которые, по их мнению, могли быть причастны к покушению на Навального. Навальный убежден, что его отравили спецслужбы по указанию Кремля. Российские власти отвергают причастность к отравлению. Представитель Кремля Дмитрий Песков и российские врачи уверяют, что в России в организме оппозиционера ядов обнаружено не было. Москва заявляла о готовности сотрудничать с Германией для выяснения обстоятельств случившегося. Кремль также обвинил в предвзятости Организацию по запрещению химического оружия.