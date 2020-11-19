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У Конгресі США ухвалили резолюцію через отруєння Навального

У Конгресі США ухвалили резолюцію через отруєння Навального

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 листопада. УНН. Палата представників Конгресу США ухвалила резолюцію через отруєння російського опозиційного політика Олексія Навального. Законодавці закликали Вашингтон запровадити санкції проти Москви через те, що сталося з російським опозиціонером, пише "Радіо Свобода", передає УНН.

Резолюції Конгресу мають рекомендаційний характер.

18 листопада також стало відомо, що ФСБ Росії відмовилася порушувати справу про застосування хімічної зброї проти Навального. Із заявою до спецслужби звертався створений опозиціонером “Фонд боротьби з корупцією” (ФБК). ФСБ у відмові вказала, що перевіркою фактів імовірного отруєння займаються інші правоохоронні органи.

Юристи ФБК назвали відповідь відомства “відпискою” і надіслали до суду скаргу на бездіяльність слідчого управління ФСБ.

Нагадаємо, російський опозиціонер Олексій Навальний відчув себе погано 20 серпня під час перельоту з Томська в Москву. Літак екстрено посадили в Омську, де опозиціонера госпіталізували. Він перебував у комі. Омські лікарі провели низку аналізів і прийшли до висновку, що подія не є отруєнням. 22 серпня Навального перевезли на лікування до Німеччини. Після його ввели в штучну кому

2 вересня офіційний представник уряду Німеччини заявив, що в організмі російського опозиціонера Олексія Навального знайшли сліди отрути з групи “Новачок”.

7 вересня опозиціонера вивели з коми.

23 вересня Навальний був виписаний зі стаціонару берлінської клініки “Шаріте”, де він провів 32 дні.

Експерти в Німеччині, а потім і інших країнах також дійшли висновку, що Навальний був отруєний речовиною з групи “Новачок”. Країни ЄС закликали Москву провести розслідування того, що сталося. Вони також запровадили санкції проти російських чиновників, які, на їхню думку, могли бути причетні до замаху на Навального.

Навальний переконаний, що його отруїли спецслужби за вказівкою Кремля.

Російська влада відкидає причетність до отруєння. Речник Кремля Дмитро Пєсков і російські лікарі запевняють, що в Росії в організмі опозиціонера отрут виявлено не було. Москва заявляла про готовність співпрацювати з Німеччиною для з’ясування обставин того, що сталося. Кремль також звинуватив в упередженості Організацію із заборони хімічної зброї.

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