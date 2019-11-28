В Киеве задержали мужчину за изнасилование 10-летней школьницы

“Киевской местной прокуратурой № 7 сообщено о подозрении 41-летнему мужчине в развращении 10-летней девочки и совершении в отношении нее насильственных действий сексуального характера. Установлено, что подозреваемый через социальные сети знакомился с малолетними детьми, добавлялся им в друзья и начинал общение. Так, познакомившись с 10-летней школьницей, мужчина начал посылать ей сообщение сексуального содержания и фотографии порнографического характера”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в дальнейшем подозреваемый встретился с потерпевшей, отвел ее в заброшенное недостроенное здание, где вопреки ее воле совершил действия сексуального характера.

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“По результатам расследования, которое осуществлялось совместно с Подольским УП и Департаментом киберполиции Национальной полиции Украины, злоумышленник удалось установить и задержать. Сейчас мужчине сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 156 (совершение развратных действий в отношении малолетнего) и ч. 4 ст. 153 (совершение действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцати лет) УК Украины”, — сообщили правоохранители.

В настоящее время по ходатайству местной прокуратуры подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца. Устанавливается причастность подозреваемого к совершению других преступных действий.

Напомним, в Одессе в кабинете врача-гинеколога велась скрытая видеосъемка. Злоумышленники преподавали отснятое видео на порносайт. Чуть позже главврач рассказал подробности.