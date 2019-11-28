У Києві затримали чоловіка за зґвалтування 10-річної школярки
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. У Києві 41-річний мешканець міста підозрюється у вчиненні сексуального насильства над 10-річною школяркою. Про це повідомила пресслужба прокуратури міста Києва, передає УНН.
“Київською місцевою прокуратурою № 7 повідомлено про підозру 41-річному чоловіку у розбещенні 10-річної дівчинки та вчиненні щодо неї насильницьких дій сексуального характеру. Встановлено, що підозрюваний через соціальні мережі знайомився з малолітніми дітьми, додавався їм у друзі та починав спілкування. Так, познайомившись з 10-річною школяркою, чоловік почав надсилати їй повідомлення сексуального змісту та фотографії порнографічного характеру”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що у подальшому підозрюваний зустрівся з потерпілою, відвів її в закинуту недобудовану будівлю, де всупереч її волі здійснив дії сексуального характеру.
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“За результатом розслідування, яке здійснювалося спільно з Подільським УП та Департаментом кіберполіції Національної поліції України, зловмисника вдалося встановити та затримати. Наразі чоловіку повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 156 (вчинення розпусних дій щодо малолітньої особи) та ч. 4 ст. 153 (вчинення дій сексуального характеру щодо особи, яка не досягла чотирнадцяти років) КК України”, — повідомили правоохоронці.
На даний час за клопотанням місцевої прокуратури підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 2 місяці. Встановлюється причетність підозрюваного до вчинення інших злочинних дій.
Нагадаємо, в Одесі у кабінеті лікаря-гінеколога велась прихована відеозйомка. Зловмисники викладали відзняте відео на порносайт. Трохи пізніше головлікар розповів подробиці.