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В Одесі у кабінеті лікаря-гінеколога велась прихована відеозйомка: відео викладали на порносайт

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 листопада. УНН. У кабінеті лікаря-гінеколога Одеського обласного онкологічного диспансеру виявили приховану відеокамеру, яка протягом тривалого часу знімала медогляд жінок, після чого записи завантажувались на порносайт. Про це пише УНН із посиланням на матеріали справи з Єдиного судового реєстру.

Так, правоохоронцями було встановлено, що “невідома особа... опублікувала збірник відеозаписів порнографічного характеру з камери відеоспостереження, яка встановлена в Одеському обласному онкологічному диспансері... в кабінеті лікаря, який проводить процедури УЗД у гінекологічному відділенні. В зазначених відеоматеріалах перебувають записи від початку 2018 року до квітня 2019-го”, — йдеться у документах суду.

Згідно з рішенням суду, у справі фігурують двоє підозрюваних: лікар та представник компанії, що налаштовував інтернет-потік на території медзакладу.

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Поліція відкрила кримінальне провадження та провела санкціоновані обшуки у приміщенні онкодиспансеру та самих підозрюваних. Під час обшуку медзакладу було вилучено відеокамеру, системний блок комп’ютера, роутер. Під час обшуку автомобіля лікаря знайшли та вилучили флеш-накопичувач. У свою чергу, під час обшуку транспортного засобу та квартири співробітника компанії Інтернет-провайдера, вилучили оргтехніку і накопичувачі інформації.

Справу відкрито за ч. 3 ст. 301 (Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) КК.

Підозрюваним загрожує позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Як повідомляв УНН, на великому екрані у центрі Хмельницького показували порно.

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