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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 72518 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

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3 марта, 20:50 • 95663 просмотра

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3 марта, 15:41 • 115266 просмотра

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В Киеве за сутки рекордное количество выздоровевших и еще около 1900 новых случаев COVID-19

В Киеве за сутки рекордное количество выздоровевших и еще около 1900 новых случаев COVID-19

Киев  •  УНН

 • 10757 просмотра

КИЕВ. 11 декабря. УНН. За минувшие сутки в Киеве коронавирусной болезнью COVID-19 преодолели 922 человека, что является абсолютным рекордом. Также зафиксировано 1880 новых случаев болезни. Об этом во время брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.

"В Киеве в последние дни, к сожалению, увеличивается количество больных коронавирусом (коронавирусной болезнью COVID-19 - ред.). За минувшие сутки обнаружили еще 1880 инфицированных. 26 человек умерли. Всего за период пандемии в столице 1551 летальный случай от коронавируса. А подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 88 тыс. 317", - сообщил Кличко.

Он отметил, что среди заболевших:

▪️ 1006 женщин (от 18 до 88 лет);
▪️ 735 мужчин (от 18 до 88 лет);
▪️ 64 девочки (от 16 дней до 17 лет);
▪️ 73 мальчика (от 1 месяца до 17 лет).

"Заболел в том числе и 61 медик. В больницы столицы госпитализировали 104 пациентов. Остальные, кто заболел - находятся на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели за сутки больше всего киевлян за весь период пандемии - 922 человека. Всего коронавирус преодолели 27 тыс. 769 жителей Киева", - добавил мэр Киева.

По его словам, больше всего случаев заболевания обнаружили: в Дарницком районе - 494, в Днепровском районе - 284 и в Оболонском районе - 159.

Напомним, в Украине уже 872 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 13 514.

Как сообщалось ранее в УНН, в Минздраве назвали регионы с наибольшим суточным приростом больных COVID-19, а также регионы с наихудшей эпидситуацией.

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