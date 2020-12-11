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У Києві за добу рекордна кількість одужалих і ще близько 1900 нових випадків COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 грудня. УНН. За минулу добу у Києві коронавірусну хворобу COVID-19 подолали 922 людини, що є абсолютним рекордом. Також зафіксовано 1880 нових випадків хвороби. Про це під час брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент УНН.

"У Києві останніми днями, на жаль, збільшується кількість хворих на коронавірус (на коронавірусну хворобу COVID-19 — ред.). За минулу добу виявили ще 1880 інфікованих. 26 людей померли. Усього за період пандемії у столиці 1551 летальний випадок від коронавірусу. А підтверджених випадків захворювання сьогодні вже 88 тис. 317", — повідомив Кличко.

Він зазначив, що серед тих, хто захворів:

▪️ 1006 жінок (від 18 до 88 років);
▪️ 735 чоловіків (від 18 до 88 років);
▪️ 64 дівчинки (від 16 днів до 17 років);
▪️ 73 хлопчики (від 1 місяця до 17 років).

"Захворів зокрема і 61 медик. До лікарень столиці госпіталізували 104 пацієнтів. Інші, хто захворів — знаходяться на самоізоляції, під контролем лікарів. Одужали за добу найбільше киян за весь період пандемії - 922 людини. Усього коронавірус подолали 27 тис. 769 мешканців Києва", — додав міський голова Києва.

За його словами, найбільше випадків захворювань виявили: у Дарницькому районі — 494, у Дніпровському районі — 284 та у Оболонському районі — 159.

Нагадаємо, в Україні вже 872 тис. випадків COVID-19, за добу - 13 514.

Як повідомлялося раніше в УНН, у МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом хворих на COVID-19, а також регіони з найгіршою епідситуацією.

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