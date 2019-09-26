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В Киеве объявили повышенный уровень аварийности из-за осадков

Киев • УНН

 • 10841 просмотра

КИЕВ. 26 сентября. УНН. С началом дождя в Киеве на службу 102 нашло более 200 сообщений о ДТП, подавляющее большинство из них это незначительные столкновения двух автомобилей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции города Киева.

В Киеве объявили повышенный уровень аварийности из-за осадков

"Напоминаем водителям, что в случаях мелких ДТП они имеют право на оформление ДТП без вызова полиции с помощью составления европротокола", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что во время такой погоды водителям рекомендуется:

- не забывать пользоваться ремнями безопасности;
- соблюдать безопасную дистанцию и не совершать резких маневров;
- быть особенно внимательными и не отвлекаться на во время управления;
- не превышать разрешенную скорость движения;
- помните, что в сильный дождь лучше остановиться и переждать непогоду. При остановке обязательно включайте аварийную световую сигнализацию.

"Пешеходов призываем быть особенно осторожными и внимательными при переходе дороги и делать это только в разрешенном для этого месте", - говорится в сообщении.

Напомним, в Броварах произошла смертельная ДТП: сотрудник полиции охраны влетел в остановку общественного транспорта. В результате ДТП погибла женщина.

Украинские Национальные Новости

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