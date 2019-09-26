В Киеве объявили повышенный уровень аварийности из-за осадков
Киев • УНН
КИЕВ. 26 сентября. УНН. С началом дождя в Киеве на службу 102 нашло более 200 сообщений о ДТП, подавляющее большинство из них это незначительные столкновения двух автомобилей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции города Киева.
"Напоминаем водителям, что в случаях мелких ДТП они имеют право на оформление ДТП без вызова полиции с помощью составления европротокола", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что во время такой погоды водителям рекомендуется:
- не забывать пользоваться ремнями безопасности;
- соблюдать безопасную дистанцию и не совершать резких маневров;
- быть особенно внимательными и не отвлекаться на во время управления;
- не превышать разрешенную скорость движения;
- помните, что в сильный дождь лучше остановиться и переждать непогоду. При остановке обязательно включайте аварийную световую сигнализацию.
"Пешеходов призываем быть особенно осторожными и внимательными при переходе дороги и делать это только в разрешенном для этого месте", - говорится в сообщении.
Напомним, в Броварах произошла смертельная ДТП: сотрудник полиции охраны влетел в остановку общественного транспорта. В результате ДТП погибла женщина.