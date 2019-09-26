У Києві оголосили підвищений рівень аварійності через опади
Київ • УНН
КИЇВ. 26 вересня. УНН. З початком дощу в Києві на службу 102 найшло понад 200 повідомлень про ДТП, переважна більшість з них це незначні зіткнення двох автомобілів. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу патрульної поліції міста Києва.
“Нагадуємо водіям, що у випадках мілких ДТП вони мають право на оформлення автопригоди без виклику поліції за допомогою складання європротоколу”, - сказано у повідомленні.
У пресслужбі зазначили, що під час такої погоди водіям рекомендується:
— не забувати користуватись пасками безпеки;
— дотримуватись безпечної дистанції та не здійснювати різких маневрів;
— бути особливо уважними та не відволікатись на під час керування;
— не перевищувати дозволену швидкість руху;
— пам’ятайте, що в сильний дощ краще зупинитися та перечекати негоду. При зупинці обов’язково включайте аварійну світлову сигналізацію.
“Пішоходів закликаємо бути особливо обережними та уважними під час переходу дороги і робити це тільки у дозволеному для цього місці”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у Броварах сталась смертельна ДТП: співробітник поліції охорони влетів у зупинку громадського транспорту. У результаті ДТП загинула жінка.