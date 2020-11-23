В Киеве автомобиль заблокировал движение трамваев
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. На улице Дмитриевской в столице заблокировано движение трамваев, передает УНН со ссылкой на патрульную полицию Киева.
"На улице Дмитриевской, 80 автомобиль заблокировал движение трамваев. Сейчас патрульные ищут пути решения ситуации", - говорится в сообщении.
Напомним, недавно в Киеве движение трамваев было заблокировано по улице Дмитриевская из-за ДТП.
Как сообщал УНН ранее, в Харькове нетрезвый водитель совершил двойное ДТП, в частности, столкнулся с трамваем.