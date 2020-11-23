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У Києві автомобіль заблокував рух трамваїв

У Києві автомобіль заблокував рух трамваїв

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 листопада. УНН. На вулиці Дмитрівській у столиці заблоковано рух трамваїв, передає УНН із посиланням на патрульну поліцію Києва.

“На вулиці Дмитрівській, 80 автомобіль заблокував рух трамваїв. Наразі патрульні шукають шляхи вирішення ситуації”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно у Києві рух трамваїв було заблоковано вулицею Дмитрівська через ДТП.

Як повідомляв УНН раніше, у Харкові нетверезий водій вчинив подвійне ДТП, зокрема, зіштовхнувся з трамваєм.

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