У Києві автомобіль заблокував рух трамваїв
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. На вулиці Дмитрівській у столиці заблоковано рух трамваїв, передає УНН із посиланням на патрульну поліцію Києва.
“На вулиці Дмитрівській, 80 автомобіль заблокував рух трамваїв. Наразі патрульні шукають шляхи вирішення ситуації”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, нещодавно у Києві рух трамваїв було заблоковано вулицею Дмитрівська через ДТП.
Як повідомляв УНН раніше, у Харкові нетверезий водій вчинив подвійне ДТП, зокрема, зіштовхнувся з трамваєм.