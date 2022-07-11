В Херсоне слышны взрывы
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июля. УНН. Жители Херсона и местные Telegram-каналы сообщают, что слышны взрывы во временно оккупированном Херсоне, пишет УНН.
Детали
Так, сообщается о сразу нескольких сильных взрывах, что слышали местные днем.
Официальной информации от представителей местных властей пока не поступало.
В то же время нардеп Алексей Гончаренко сообщил в своем Telegram-канале о том, что горит еще один склад оккупантов и зона размещения российских войск.
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Продвижение украинских войск на юге происходит медленно, но уверенно, заявила начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.
Основное достижение сейчас – это поражение командных пунктов и логистических центров, как склады боеприпасов, горюче-смазочных материалов. Так, на выходных сообщалось об очередных "сериях" Чернобаевки.
Как сообщили в Минобороны Украины, украинские военные освободили еще один населенный пункт в Херсонской области.