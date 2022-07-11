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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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У Херсоні чують вибухи

У Херсоні чують вибухи

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 липня. УНН. Жителі Херсона та місцеві Telegram-канали повідомляють про чутні вибухи в тимчасово окупованому Херсоні, пише УНН.

Деталі

Так, повідомляється про одразу декілька сильних вибухів, які чули місцеві вдень.

Офіційної інформації від представників місцевої влади наразі не надходило.

У той же час нардеп Олексій Гончаренко повідомив у своєму Telegram-каналі про те, що горить ще один склад окупантів та зона розміщення російських військ.

Доповнення

Просування українських військ на півдні відбувається повільно, але впевнено, заявила начальник об'єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України Наталя Гуменюк.

Основне досягнення наразі – це ураження командних пунктів і логістичних центрів, як склади боєприпасів, паливно-мастильних матеріалів. Так, на вихідних повідомлялося про чергові "серії" Чорнобаївки

Як повідомили у Міноборони України, українські військові звільнили ще один населений пункт на Херсонщині.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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