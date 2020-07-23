В Харькове сегодня будут избирать меру пресечения предполагаемому сообщнику "луцкого террориста"
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июля. УНН. Суд в Харькове сегодня будет избирать меру пресечения предполагаемому сообщнику Максима Кривоша, который во вторник захватил заложников в автобусе в Луцке. Об этом УНН сообщил пресс-секретарь прокурора Харьковской области Дмитрий Чубенко.
"Сегодня, во второй половине дня вероятно", - сказал Чубенко.
Он подтвердил, что накануне 43-летнему Дмитрию Михайленко было вручено подозрение в незаконном обращении с оружием и боеприпасами.
По словам пресс-секретаря, обвинение планирует требовать меру пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, накануне о подозрении сообщили Максиму Кривошу, который 21 июля захватил заложников в Луцке. Меру пресечения ему должны избирать также 23 июля.
Как сообщал УНН, 21 июля утром в центре Луцка мужчина со взрывчаткой и оружием захватил автобус с заложниками. С террористом велись долгие переговоры, участие в которых, в частности, принял и президент Зеленский. Позже он удалил видео, опубликованное по требованию террориста.
Правоохранители в результате операции задержали Максима Кривоша. В СБУ сообщили об освобождении в Луцке 13 заложников террориста.
Вечером того же дня министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что сообщника "луцкого террориста" задержали в Харькове.