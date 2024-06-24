В Киеве сегодня произошло ДТП на мосту Патона, у грузовика во время движения отпало колесо и повредило другой автомобиль, сообщили в патрульной полиции столицы в понедельник, пишет УНН.

Детали

"У транспортного средства Volkswagen во время движения отпало колесо и повредило автомобиль Hyundai. К счастью, без травмированных", - сообщили патрульные в соцсетях.

Из-за ДТП осложнялось движение в направлении Дарницкой площади.

Патрульные на месте происшествия составили протокол на водителя Volkswagen по ст. 124 (Нарушение ПДД, приведшее к ДТП) КУоАП.

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