У вантажівки на столичному мосту Патона на ходу відлетіло колесо, пошкоджено інший автомобіль
Київ • УНН
Вантажівка втратила колесо під час руху по мосту Патона в Києві, пошкодивши інший автомобіль, але повідомлень про постраждалих не надходило.
У Києві сьогодні сталася ДТП на мосту Патона, у вантажівки під час руху відпало колесо та пошкодило інший автомобіль, повідомили у патрульній поліції столиці у понеділок, пише УНН.
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"У транспортного засобу Volkswagen під час руху відпало колесо та пошкодило автомобіль Hyundai. На щастя, без травмованих", - повідомили патрульні у соцмережах.
Через ДТП ускладнювався рух в напрямку Дарницької площі.
Патрульні на місці події склали протокол на водія Volkswagen за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП.
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