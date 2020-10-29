Во Франции мобилизуют дополнительное количество военных после серии атак
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. Президент Франции Эмманюэль Макрон распорядился увеличить число военных в рамках антитеррористической операции Sentinelle после теракта в церкви Ниццы. Об этом сообщает газета Le Monde, пишет УНН.
Согласно сообщению, французский лидер посетил церковь Нотр-Дам в Ницце, где ранее вооруженный мужчина убил мужчину и двух женщин. Он объявил, что число военнослужащих увеличится с 3 тыс. до 7 тыс.
Ранее премьер-министр страны Жан Кастекс объявил, что во Франции после убийства трех человек в Ницце ввели план по противодействию терроризму на уровне “экстренная атака”. Он пообещал, что ответ властей будет “твердым, беспощадным и немедленным”.
Более того, утром в пятницу, 30 октября, Макрон созовет Совет безопасности.
Нападение в церкви Нотр-Дам в Ницце произошло 29 октября. Вооруженный ножом мужчина убил трех человек. По словам мэра Ниццы Кристиана Эстрози, нападавший выкрикивал “Аллах акбар”. Глава города назвал случившееся терактом, заявив, что жители стали жертвами “исламофашизма”.
Позже стало известно еще о одном аналогичном нападении. В Авиньоне мужчина, вооруженный ножом, с криком “Аллах акбар!” попытался напасть на полицейских. Его застрелили.
Ещё через некоторое время полиция города Лион, расположенного в центральной части Франции, задержала у железнодорожного вокзала вооруженного ножом мужчину. Как сообщили местным журналистам правохранители — мужчина планировал сесть в трамвай и начать “закалывать пассажиров”.