У Франції мобілізують додаткову кількість військових після серії атак
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Президент Франції Емманюель Макрон розпорядився збільшити кількість військових в рамках антитерористичної операції Sentinelle після теракту в церкві Ніцци. Про це повідомляє газета Le Monde, пише УНН.
Згідно з повідомленням, французький лідер відвідав церкву Нотр-Дам в Ніцці, де раніше озброєний чоловік убив чоловіка і двох жінок. Він оголосив, що кількість військовослужбовців збільшиться з 3 тис. до 7 тис.
Раніше прем’єр-міністр країни Жан Кастекс оголосив, що у Франції після вбивства трьох осіб в Ніцці ввели план з протидії тероризму на рівні “екстрена атака”. Він пообіцяв, що відповідь влади буде “твердою, нещадною і негайною”.
Більш того, вранці в п’ятницю, 30 жовтня, Макрон скличе Раду безпеки.
Напад в церкви Нотр-Дам в Ніцці стався 29 жовтня. Озброєний ножем чоловік вбив трьох людей. За словами мера Ніцци Крістіана Естрозі, нападник викрикував “Аллах акбар”. Глава міста назвав інцидент терактом, заявивши, що жителі стали жертвами “ісламофашизму”.
Пізніше стало відомо ще про один аналогічний напад. В Авіньйоні чоловік, озброєний ножем, з криком “Аллах акбар!” спробував напасти на поліцейських. Його застрелили.
Ще через деякий час поліція міста Ліон, розташованого в центральній частині Франції, затримала біля залізничного вокзалу озброєного ножем чоловіка. Як повідомили місцевим журналістам правоохоронці — чоловік планував сісти в трамвай і почати “заколювати пасажирів”.