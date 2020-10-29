Прем'єр Франції пообіцяв "нещадну відповідь" за теракт у Ніцці
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. У Франції після вбивства трьох осіб в Ніцці введений в дію план з протидії тероризму на рівні “екстрена атака”, заявив прем’єр-міністр країни Жан Кастекс, пише УНН.
“Відповідь уряду буде твердою, нещадною і негайною. Я вже прийняв рішення про введення плану протидії тероризму на всій території країни”, — заявив Кастекс, виступаючи перед депутатами Національних зборів Франції.
Він також заявив, що президент Емманюель Макрон скличе Раду безпеки вранці в п’ятницю, 30 жовтня.
Нагадаємо, в Ніцці терорист вранці 29 жовтня напав з ножем на відвідувачів базиліки Нотр-Дам. В результаті нападу загинули три людини; як уточнює Le Figaro, двоє з них — чоловік і жінка — були вбиті в самій базиліці, ще одна жінка — в розташованому поруч кафе, де вона намагалася сховатися від злочинця. Одна з жертв, за даними Nice-Matin, була обезголовлена.
Attentat à #Nice : “La réponse du gouvernement sera ferme, implacable et immédiate”, dit @JeanCASTEX , qui a décidé de porter le plan Vigipirate “au niveau ’urgence attentat’ sur l’ensemble du territoire national”. #DirectAN pic.twitter.com/9NtgXjU2VA— LCP (@LCP) October 29, 2020
Пізніше стало відомо ще про один аналогічний напад. В Авіньйоні чоловік, озброєний ножем, з криком “Аллах акбар!” спробував напасти на поліцейських. Його застрелили.
Ще через деякий час поліція міста Ліон, розташованого в центральній частині Франції, затримала біля залізничного вокзалу озброєного ножем чоловіка. Як повідомили місцевим журналістам правоохоронці — чоловік планував сісти в трамвай і почати “заколювати пасажирів”.