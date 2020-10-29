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Премьер Франции пообещал "беспощадный ответ" за теракт в Ницце

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 29 октября. УНН. Во Франции после убийства трех человек в Ницце введен в действие план по противодействию терроризму на уровне “экстренная атака”, заявил премьер-министр страны Жан Кастекс, пишет УНН.

“Ответ правительства будет твердым, беспощадным и немедленным. Я уже принял решение о введении плана противодействия терроризму на всей территории страны”, — заявил Кастекс, выступая перед депутатами Национального собрания Франции.

Он также заявил, что президент Эмманюэль Макрон созовет Совет безопасности утром в пятницу, 30 октября.

Напомним, в Ницце террорист утром 29 октября напал с ножом на посетителей базилики Нотр-Дам. В результате нападения погибли три человека; как уточняет Le Figaro, двое из них — мужчина и женщина — были убиты в самой базилике, еще одна женщина — в расположенном рядом кафе, где она пыталась спрятаться от преступника. Одна из жертв, по данным Nice-Matin, была обезглавлена.

Attentat à #Nice : "La réponse du gouvernement sera ferme, implacable et immédiate", dit @JeanCASTEX, qui a décidé de porter le plan Vigipirate "au niveau 'urgence attentat' sur l'ensemble du territoire national". #DirectAN pic.twitter.com/9NtgXjU2VA

— LCP (@LCP) October 29, 2020

Позже стало известно еще о одном аналогичном нападении. В Авиньоне мужчина, вооруженный ножом, с криком “Аллах акбар!” попытался напасть на полицейских. Его застрелили.

Ещё через некоторое время полиция города Лион, расположенного в центральной части Франции, задержала у железнодорожного вокзала вооруженного ножом мужчину. Как сообщили местным журналистам правохранители — мужчина планировал сесть в трамвай и начать “закалывать пассажиров”.

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