Во фракции "Слуга народа" планируют обновить закон о столице

Он отметил, что в этом направлении сейчас ведется достаточно интенсивная работа.

“Мы сейчас ведем очень интенсивную работу в этом направлении. Я думаю, что за пару недель будут какие-то новости уже предметные. Наше видение — это обновление закона о столице. Мы считаем, что Киеву нужно вернуть самоуправление, которое у него, в несколько этапов, забрали”, — заявил народный депутат.

Ранее Председатель Офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что власти обязаны уволить голову Киевской городской государственной администрации Виталия Кличко.

Напомним, что руководитель Офиса Президента Украины Андрей Богдан ранее сообщал, что ему предлагали 20 млн долларов за то, чтобы оставить в должности киевского головы Виталия Кличко. А. Богдан добавил, что по этому поводу говорил в НАБУ.

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