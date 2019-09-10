Во фракции "Слуга народа" планируют обновить закон о столице

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 106619 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 119392 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 111010 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 117224 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 123440 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 149977 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 149801 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140628 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 192479 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 116821 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Актуальное
Во фракции "Слуга народа" планируют обновить закон о столице

Во фракции "Слуга народа" планируют обновить закон о столице

Киев  •  УНН

 • 11935 просмотра

КИЕВ. 10 сентября. УНН. Во фракции “Слуга народа” планируют обновить закон о столице. О таких планах рассказал заместитель председателя фракции Александр Корниенко в эфире программы “Свобода слова”, сообщает УНН.

Он отметил, что в этом направлении сейчас ведется достаточно интенсивная работа.

“Мы сейчас ведем очень интенсивную работу в этом направлении. Я думаю, что за пару недель будут какие-то новости уже предметные. Наше видение — это обновление закона о столице. Мы считаем, что Киеву нужно вернуть самоуправление, которое у него, в несколько этапов, забрали”, — заявил народный депутат.

Ранее Председатель Офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что власти обязаны уволить голову Киевской городской государственной администрации Виталия Кличко.

Напомним, что руководитель Офиса Президента Украины Андрей Богдан ранее сообщал, что ему предлагали 20 млн долларов за то, чтобы оставить в должности киевского головы Виталия Кличко. А. Богдан добавил, что по этому поводу говорил в НАБУ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кличко предложил спикеру Рады установить в парламенте систему голосования такую, как в Киевсовете

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