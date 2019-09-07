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Кличко запропонував спікеру Ради встановити в парламенті систему голосування таку, як в Київраді

Кличко запропонував спікеру Ради встановити в парламенті систему голосування таку, як в Київраді

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 вересня. УНН. Мер столиці Віталій Кличко запропонував спікеру Верховної Ради Дмитру Разумкову встановити в парламенті систему голосування, що унеможливлює не персональне голосування - таку, як працює в Київраді.  З такою пропозицією він звернувся в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", передає УНН із посиланням на пресслужбу Кличка.

“Єдина система персонального голосування, яка унеможливлює кнопкодавство — „Рада-4“- працює в Київраді вже майже 4 роки! І таку систему можна встановити в парламенті. Не треба нічого вигадувати. Вже все є і працює. Коли ми її встановлювали, мені говорили, що в нас і так більшість в міськраді, що вистачатиме голосів для ухвалення рішень. Але, я відповідав, що завжди може бути велика спокуса обходити систему, голосувати за когось. Тому ми встановили нову систему. Бо я переконаний, що голосування за іншу особу — це політична корупція”, — наголосив мер столиці.

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