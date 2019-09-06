Богдан сказав, що звільнення Кличка — це обов’язок
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. Голова Офісу президента України Андрій Богдан в ефірі ток-шоу “Свобода слова Савіка Шустера” заявив, що влада зобов’язана звільнити голову Київської міської державної адміністрації Віталія Кличка, передає УНН.
“Звільнити ми зобов’язанні, а питання призначення — це питання президента”, — сказав А. Богдан.
За його словами, звільнення міського голови передбачено Конституцією.
“Я хочу пояснити, що відбувається... відповідно до Конституції голови центральних виконавчих адміністрацій були звільнені за процедурою, а призначення нових керівників, за його словами, має супроводжуватися в рамках затвердження нових голів президентом України”, — сказав голова Офісу президента.
Нагадаємо, що Андрій Богдан раніше повідомляв, що йому пропонували 20 млн доларів за те, щоб лишити на посаді київського голови Віталія Кличка. А. Богдан додав, що з цього приводу свідчив в НАБУ.