Богдан сказал, что увольнение Кличка — это обязанность
Киев • УНН
КИЕВ. 7 сентября. УНН. Председатель Офиса президента Украины Андрей Богдан в эфире ток-шоу “Свобода слова Савика Шустера” заявил, что власть обязана уволить главу Киевской городской государственной администрации Виталия Кличко, передает УНН.
“Уволить мы обязаны, а вопрос назначения — это вопрос президента”, — сказал А. Богдан.
По его словам, увольнение мэра предусмотрено Конституцией.
“Я хочу объяснить, что происходит ... в соответствии с Конституцией главы центральных исполнительных администраций были уволены по процедуре, а назначение новых руководителей, по его словам, должно сопровождаться в рамках утверждения новых глав президентом Украины”, — сказал глава Офиса президента.
Напомним, что Андрей Богдан ранее сообщал, что ему предлагали 20 млн долларов за то, чтобы оставить в должности киевского головы Виталия Кличко. А. Богдан добавил, что с этого поводу свидетельствовал в НАБУ.