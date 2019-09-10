У фракції “Слуга народу” планують оновити закон про столицю
Київ • УНН
КИЇВ. 10 вересня. УНН. У фракції “Слуга народу” планують оновити закон про столицю. Про такі плани розповів заступник голови фракції Олександр Корнієнко в ефірі програми "Свобода слова", повідомляє УНН.
Він наголосив, що у цьому напрямку наразі ведеться досить інтенсивна робота.
“Ми зараз ведемо дуже інтенсивну роботу в цьому напрямку. Я думаю, що за пару тижнів будуть якісь новини вже предметні. Наше бачення — це оновлення закону про столицю. Ми вважаємо, що Києву потрібно повернути самоврядування, яке в нього в кілька етапів було забрано”, — заявив народний депутат.
Раніше Голова Офісу президента України Андрій Богдан заявив, що влада зобов’язана звільнити голову Київської міської державної адміністрації Віталія Кличка.
Нагадаємо, що керівник Офісу Президента України Андрій Богдан раніше повідомляв, що йому пропонували 20 млн доларів за те, щоб лишити на посаді київського голови Віталія Кличка. А. Богдан додав, що з цього приводу свідчив в НАБУ.
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