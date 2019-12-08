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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 102198 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 66712 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
14:10 • 102045 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 114970 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 145863 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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В Финляндии избрана новый премьер-министр

В Финляндии избрана новый премьер-министр

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 9 декабря. УНН. Новым премьер-министром Финляндии после того, как в отставку ушел лидер Социал-демократической партии (СДП) Антти Ринне станет 34-летняя министр транспорта и коммуникаций Санна Марин. Ее кандидатура победила на внутрипартийном голосовании в воскресенье, 8 декабря. Об этом пишет УНН со ссылкой на DW.

Предыдущий премьер, Антти Ринне, пробыл в должности лишь около полугода и ушел в отставку на фоне скандала вокруг забастовки сотрудников финской почты.

Конфликт в правящей коалиции был вызван намерением руководства государственной почтовой службы заключить с 700 сортировщиками посылок новое трудовое соглашение, которое привело к снижению их зарплат. После забастовки работников почты вопрос о трудовом договоре был снят с повестки дня.

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Однако оппозиционные политики потребовали от министра по делам местного самоуправления и управления собственностью Финляндии Сирпы Паатеро информацию о том, поддерживало ли правительство планируемы изменения. 29 ноября социал-демократ Сирпа Паатеро ушла в отставку. После этого под огонь критики попал Антти Ринне.

Согласно заявлениям партийных лидеров, пятипартийной коалиция продолжит свою работу после смены премьера с Антти Ринне на Саннуа Мартин.

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