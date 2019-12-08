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У Фінляндії обрано нового прем'єр-міністр

У Фінляндії обрано нового прем'єр-міністр

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 грудня. УНН. Новим прем’єр-міністром Фінляндії після того, як у відставку пішов лідер Соціал-демократичної партії (СДП) Антті Рінне стане 34-річна міністр транспорту і комунікацій Санна Марін. Її кандидатура перемогла на внутрішньопартійному голосуванні в неділю, 8 грудня. Про це пише УНН із посиланням на DW.

Попередній прем'єр, Антті Рінне, пробув на посаді лише близько півроку і пішов у відставку на тлі скандалу навколо страйку співробітників фінської пошти.

Конфлікт у правлячій коаліції був викликаний наміром керівництва державної поштової служби укласти з 700 сортувальниками посилок нову трудову угоду, яка б призвела до зниження їх зарплат. Після страйку працівників пошти питання про трудову угоду було зняте з порядку денного.

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Однак опозиційні політики зажадали від міністра у справах місцевого самоврядування та управління власністю Фінляндії Сірпи Паатеро інформацію про те, чи підтримував уряд заплановані зміни. 29 листопада соціал-демократ Сірпа Паатеро пішла у відставку. Після цього під вогонь критики потрапив Антті Рінне.

Відповідно до заяв партійних лідерів, п'ятипартійної коаліція продовжить свою роботу після зміни прем'єра з Антті Рінне на Саннуа Мартін.

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