У Денисовой определились с кандидатом на должность языкового Омбудсмена

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 106510 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 119331 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 110951 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 117170 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 123404 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

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5 марта, 17:33 • 149957 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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КИЕВ. 4 сентября. УНН. В Секретариате Уполномоченного ВРУ по правам человека выбрали кандидата на должность Уполномоченного по защите государственного языка для представления его на утверждение Кабинетом Министров Украины - Тараса Кремня. Об этом Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова сообщила на своей странице в Facebook, передает УНН.

"По результатам открытого конкурса комиссия большинством голосов рекомендовала мне, как Уполномоченному, для представления Кабинету Министров Украины кандидатуру Кремня Тараса Дмитриевича", - сообщила Денисова.

Справка: Тарас Дмитриевич Кремень - украинский политик и ученый. По специальности - учитель украинского языка и литературы, английского языка и зарубежной литературы. Учился в аспирантуре и докторантуре. Кандидат филологических наук, доцент.

Избирался депутатом Николаевского областного совета, который возглавил в 2014 году. Народный депутат Украины VIII созыва. Возглавлял подкомитет по вопросам дошкольного, общего среднего, инклюзивного образования, а также обеспечения реализации права на образование лиц, местом жительства которых является временно оккупированная территория, территория проведения АТО и территория населенных пунктов на линии соприкосновения Комитета Верховной Рады Украины по вопросам науки и образования.

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Он является соавтором законов "Об образовании", "О профессиональном перед высшим образовании", "О среднем образовании", а также "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Свою цель в должности Уполномоченного по защите государственного языка видит в реализации государственной политики, направленной на защиту украинского языка, его всестороннее развитие как в Украине, так и за ее пределами.

Напомним, согласно закону о государственном языке в Украине предусмотрено создание Нацкомиссии по стандартам украинского языка, которая будет обрабатывать и утверждать стандарты государственного языка (правописание, стандарты терминологии, учебники и пособия - этим всем будет заниматься комиссия). Кроме того, должна появиться должность Уполномоченного по защите украинского языка. Уполномоченному можно будет пожаловаться на нарушение языкового закона.

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