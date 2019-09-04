У Денісової визначились із кандидатом на посаду мовного Омбудсмена
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. У Секретаріаті Уповноваженого ВРУ з прав людини обрали кандидата на посаду Уповноваженого із захисту державної мови для подання її на затвердження Кабінетом Міністрів України - Тараса Креміня. Про це Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова повідомила на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"За результатами відкритого конкурсу комісія більшістю голосів рекомендувала мені, як Уповноваженому, для подання Кабінету Міністрів України кандидатуру Креміня Тараса Дмитровича", - повідомила Денісова.
Довідка: Тарас Дмитрович Кремінь – український політик і науковець. За фахом - вчитель української мови та літератури, англійської мови і зарубіжної літератури. Навчався в аспірантурі й докторантурі. Кандидат філологічних наук, доцент.
Обирався депутатом Миколаївської обласної ради, яку очолив 2014 року. Народний депутат України VIII скликання. Очолював підкомітет з питань дошкільної, загальної середньої, інклюзивної освіти, а також забезпечення реалізації права на освіту осіб, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія, територія проведення АТО та територія населених пунктів на лінії зіткнення Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти.
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Він є співавтором законів “Про освіту”, “Про фахову передвищу освіту”, “Про повну загальну середню освіту”, а також ”Про забезпечення функціонування української мови як державної”.
Свою мету на посаді Уповноваженого із захисту державної мови вбачає в реалізації державної політики, спрямованої на захист української мови, її всебічний розвиток як в Україні, так і за її межами.
Нагадаємо, відповідно до закону про державну мову в Україні передбачене створення Нацкомісії зі стандартів української мови, яка опрацьовуватиме та затверджуватиме стандарти державної мови (правопис, стандарти термінології, підручники та посібники — цим всім займатиметься комісія). Крім того, має з’явитись посада Уповноваженого із захисту української мови. Уповноваженому можна буде поскаржитися на порушення мовного закону.