В ГБР опровергли заявление Чорновил касательно семи статей, которые ей инкриминируют

В заявлении ГБР сообщается, что решение о выделении уголовного производства в отношении Чорновил и определения подследственности в нем по ТУ ГБР, расположенном в Киеве, принято 25 марта 2020 года прокурором Департамента процессуального руководства по уголовным производствах о преступлениях, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах. На дату принятия решения указанный Департамент находился в подчинении заместителя Генерального прокурора Трепака В.

“Первый заместитель директора ГБР Александр Бабиков соответствии со ст. 3 Уголовного процессуального кодекса Украины не является руководителем органа досудебного расследования, не может принимать процессуальные решения и влиять на ход расследования уголовного производства в отношении Чорновил”, — отмечается в сообщении.

Также с момента создания Управления по расследованию “дел Майдана” в Государственном бюро расследований, он подчиняется и.о. Директору ГБР Александру Соколову.

Кроме того, в заявлении отмечается, что высказывания Юрия Луценко что Януковичу, Захарченко, Якименко и Шуляку сообщено о подозрении в декабре 2018 года, а представленные ходатайства о них о разрешении на заочное осуждение блокировались адвокатами среди которых был Бабиков являются недостоверными.

“Задержание Чорновил после объявления сообщения о подозрении в отсутствие разрешения следственного судьи на ее задержание невозможно. О таком разрешении на задержание сторона обвинения не обращалась. Татьяна Чорновил не подозревается (обвиняется) в организации или участии в массовых протестах. Информация, озвученная Чорновил о том, что ей инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ст. 170, 294, 146, 122, 121, 125, 126 УК Украины, является недостоверной”, — говорится в заявлении.

Также сообщается, что содержание под стражей является наиболее строгой мерой пресечения. В отличие от Уголовно-процессуального кодекса 1961 года, в УПК 2012 введено требования, согласно которым сама тяжесть совершенного преступления не является безусловным основанием для применения к лицу содержания под стражей.

Напомним, Чорновил заявила, что следователи Государственного бюро расследований инкриминируют бывшему народному депутату Украины Татьяне Чорновил восемь статей Уголовного кодекса Украины.

Как сообщалось, Государственное бюро расследований сообщило о подозрении народному депутату Украины VIII созыва Чорновил по статье 115 Уголовного кодекса Украины гражданке — народному депутату Украины VIII созыва за поджога партийного офиса в центре Киева и смерть человека 18 февраля 2014 года, во времена Майдана.

Добавим, что 10 апреля, народный депутат 8-го созыва Татьяна Черновол сообщила, что в ее доме происходит обыск с участием Государственного бюро расследований по “делу Майдана”.