У ДБР спростували заяву Чорновол щодо семи статтей, які їй інкрімінують

КИЇВ. 14 квітня. УНН. У Державному бюро розслідувань заявили, що інформація, озвучена колишнім нардепом Тетяною Чорновол про те що їй інкрімінують вісім статей Кримінального кодексу України недостовірна. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ДБР.