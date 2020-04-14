У ДБР спростували заяву Чорновол щодо семи статтей, які їй інкрімінують
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. У Державному бюро розслідувань заявили, що інформація, озвучена колишнім нардепом Тетяною Чорновол про те що їй інкрімінують вісім статей Кримінального кодексу України недостовірна. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ДБР.
У заяві ДБР повідомляється, що рішення про виділення кримінального провадження щодо Чорновол та визначення підслідності у ньому за ТУ ДБР, розташованому у Києві, прийнято 25 березня 2020 прокурором Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про злочини, вчинені у зв’язку із масовими протестами у 2013-2014 роках. На дату ухвалення рішення вказаний Департамент перебував у підпорядкуванні заступника Генерального прокурора Трепака В.
"Перший заступник Директора ДБР Олександр Бабіков відповідно до ст. 3 Кримінального процесуального Кодексу України не є керівником органу досудового розслідування, не може приймати процесуальні рішення та впливати на хід розслідування кримінального провадження щодо Чорновол“,- зазначається в повідомленні.
Також з моменту створення Управління з розслідування “справ Майдану” у Державному бюро розслідувань, воно підпорядковується в.о. Директору ДБР Олександру Соколову.
Окрім того, у заяві зазначається, що висловлювання Юрія Луценка що Януковичу, Захарченку, Якименку і Шуляку повідомлено про підозру у грудні 2018 року, а подані клопотання щодо них про дозвіл на заочне засудження блокувалися адвокатами серед яких був Бабіков є недостовірними.
"Затримання Чорновол після оголошення повідомлення про підозру за відсутності дозволу слідчого судді на її затримання неможливе. Про такий дозвіл на затримання сторона обвинувачення не зверталася. Тетяна Чорновол не підозрюється (обвинувачується) у організації чи участі у масових протестах. Інформація, озвучена Чорновол про те, що їй інкримінується вчинення злочинів, передбачених ст. 170, 294, 146, 122, 121, 125, 126 КК України, є недостовірною“,- йдеться в заяві.
Також повідомляється, що тримання під вартою є найбільш суворим запобіжним заходом. На відміну від Кримінально-процесуального кодексу 1961 року, у КПК 2012 року запроваджено вимоги, відповідно до яких сама тяжкість вчиненого злочину не є безумовною підставою для застосування до особи тримання під вартою.
Нагадаємо, Чорновол заявила, що слідчі Державного бюро розслідувань інкримінують колишньому народному депутату України Тетяні Чорновол вісім статей Кримінального кодексу України.
Як повідомлялося, Державне бюро розслідувань повідомило про підозру народному депутату України VIII скликання Чорновол за статтею 115 Кримінального кодексу України громадянці — народному депутату України VIII скликання через підпал партійного офісу у центрі Києва та смерть людини 18 лютого 2014 року, за часів Майдану.
Додамо, що 10 квітня, народний депутат 8-го скликання Тетяна Чорновол повідомила, що в її будинку відбувається обшук за участі Державного бюро розслідувань у “справі Майдану”.