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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В беларуси взлетели самолет дальнего радиолокационного обнаружения и истребители рф - мониторинг

Киев • УНН

 • 975893 просмотра

КИЕВ. 26 января. УНН. В беларуси взлетели российские самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 и истребители, сообщает мониторинговая группа "Беларускі Гаюн", пишет УНН.

В беларуси взлетели самолет дальнего радиолокационного обнаружения и истребители рф - мониторинг

Детали

По данным мониторинговой группы, в 09:50 с аэродрома "Барановичи" зафиксирован взлет истребителя сопровождения, а в 10:05 с аэродрома "Мачулищи" - взлет ДРЛО А-50У вкс рф.

В 10:20 в Мачулищах зафиксирован взлет МиГ-31К вкс рф.

Ранее

Начальник Одесской ОВА Максим Марченко отмечал утром, что российские оккупанты готовились нанести массированный ракетный удар по Украине с применением авиации и кораблей.

Начальник Винницкой ОВА Сергей Борзов сообщил, что враг осуществил пуск крылатых ракет, и призвал людей быть в укрытиях.

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак указал, что есть первые сбития вражеских ракет.

ВС ВСУ ожидают более 30 вражеских ракет.

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