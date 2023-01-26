В беларуси взлетели самолет дальнего радиолокационного обнаружения и истребители рф - мониторинг
Киев • УНН
КИЕВ. 26 января. УНН. В беларуси взлетели российские самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 и истребители, сообщает мониторинговая группа "Беларускі Гаюн", пишет УНН.
Детали
По данным мониторинговой группы, в 09:50 с аэродрома "Барановичи" зафиксирован взлет истребителя сопровождения, а в 10:05 с аэродрома "Мачулищи" - взлет ДРЛО А-50У вкс рф.
В 10:20 в Мачулищах зафиксирован взлет МиГ-31К вкс рф.
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