В беларуси взлетели самолет дальнего радиолокационного обнаружения и истребители рф - мониторинг

Детали

По данным мониторинговой группы, в 09:50 с аэродрома "Барановичи" зафиксирован взлет истребителя сопровождения, а в 10:05 с аэродрома "Мачулищи" - взлет ДРЛО А-50У вкс рф.

В 10:20 в Мачулищах зафиксирован взлет МиГ-31К вкс рф.

Ранее

Начальник Одесской ОВА Максим Марченко отмечал утром, что российские оккупанты готовились нанести массированный ракетный удар по Украине с применением авиации и кораблей.

Начальник Винницкой ОВА Сергей Борзов сообщил, что враг осуществил пуск крылатых ракет, и призвал людей быть в укрытиях.

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак указал, что есть первые сбития вражеских ракет.

ВС ВСУ ожидают более 30 вражеских ракет.