У білорусі злетіли літак далекого радіолокаційного виявлення та винищувачі рф - моніторинг

Деталі

За даними моніторингової групи, о 09:50 з аеродрому "Барановичі" зафіксовано зліт винищувача супроводу, а о 10:05 з аеродрому "Мачулищі" - зліт ДРЛО А-50У пкс рф.

О 10:20 у Мачулищах зафіксовано зліт МіГ-31К пкс рф.

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Начальник Одеської ОВА Максим Марченко зазначав зранку, що російські окупанти готувалися завдати масований ракетний удар по Україні із застосуванням авіації та кораблів.

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