В Бахмуте уменьшилось количество боестолкновений - Череватый

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"В Бахмуте сейчас меньше боестолкновений, три боестолкновения было. То, что боестолкновений меньше не означает, что наши воины уничтожают врага с меньшим количеством. 99 уничтоженных оккупантов, 191 раненый", - рассказал спикер Восточной группировки войск ВСУ

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По словам Череватого, оккупанты боятся потерять Бахмут, за который сражались 10 месяцев, потому что для их пропаганды это будет провал. В попытках удержать свои позиции армия рф продолжает атаковать позиции ВСУ, но вместо прорыва они получают потери как и боевого состава, так и техники.

На Бахмутском направлении после замены бойцов российской пвк «вагнер» на регулярные войска рф уменьшилось количество боестолкновений, однако усилились артиллерийские обстрелы и применение врагом авиации. Об этом рассказал представитель Национальной гвардии Руслан Музычук.

Силы обороны Украины продолжают наступательные действия на отдельных направлениях, занимая господствующие высоты, лесополосы, с целью вытеснения врага с подступов к Бахмуту. Но обстановка в полосе ответственности Восточной группировки войск остается напряженной.

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