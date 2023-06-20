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У Бахмуті зменшилась кількість боєзіткнень - Череватий

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 червня. УНН. В Бахмуті кількість боєзіткнень впала до трьох, проте не зменшились втрати окупантів - майже сотня вбитими та 191 пораненими. Про це заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі всеукраїнського телемарафону, пише УНН.

У Бахмуті зменшилась кількість боєзіткнень - Череватий

Цитата

"В Бахмуті зараз менше боєзіткнень, три боєзіткнення було. Те, що боєзіткнень менше не означає, що наші воїни нищать ворога з меншою кількістю. 99 знищених окупантів, 191 поранений", - розповів речник Східного угруповання військ ЗСУ

Доповнення

За словами Череватого, окупанти бояться втратити Бахмут, за який бились 10 місяців, бо для їхньої пропаганди це буде провал. У спробах втримати свої позиції армія рф продовжує атакувати позиції ЗСУ, але замість прориву вони отримують втрати як і бойового складу, так і техніки.

На Бахмутському напрямку після заміни бійців російської пвк «вагнер» на регулярні війська рф зменшилася кількість боєзіткнень, однак посилились артилерійські обстріли й застосування ворогом авіації. Про це розповів речник Національної гвардії Руслан Музичук.

Сили оборони України продовжують наступальні дії на окремих напрямках, займаючи панівні висоти, лісосмуги, з метою витіснення ворога з підступів до Бахмута. Але обстановка в смузі відповідальності Східного угруповання військ залишається напруженою.

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