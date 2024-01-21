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У армейцем рф "минус" командир: украинские военные уничтожили пилота Ил-22М

У армейцем рф "минус" командир: украинские военные уничтожили пилота Ил-22М

Киев  •  УНН

21 январь 2024, 07:37  •  4852 просмотра

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Виктор Климов, командир российского воздушного командного пункта Ил-22М, сбитого недавно украинскими военными, погиб. Однако второй пилот выжил и довел самолет до аэродрома.

У армейцев рф минус командир. Российские СМИ сообщают, что 14 января "задвухсотился" командир Ил-22 майор Климов Виктор.  Об этом пишет "Крымский ветер", передаёт УНН.

Еще новости по недавней истории с уничтожением А-50 и подбитием Ил-22 Как оказалось, задвухсотился командир Ил-22 майор Климов Виктор.

– сообщили в издании.

Детали

Согласно данным росСМИ второй пилот выжил, и смог довести подбиты самолёт до аэродрома.

Отмечается, что Климов был старшим летчиком-испытателем воинской части 27237. А его отец — Иван Климов служил штурманом в эскадрилье в Тихорецке.

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Сбитие А-50: британская разведка объяснила, как потеря одного самолета повлияет на войну в Украине17 январь 2024, 10:17 • 20604 просмотра

Напомним

14 января в сети появилось сообщение, что украинские военные поразили два самолета - А-50 и Ил-22, которые находились в акватории Азовского моря.

Впоследствии 15 января уничтожение самолетов подтвердил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

В частности, он поделился роликом с экрана радара, на котором, видно исчезающие над морем самолеты, и поблагодарил ВВС за "прекрасно спланированную и проведенную операцию в Азовском регионе". 

Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

Война
У армійців рф "мінус" командир: українські військові знищили керманича Іл-22М
The rf army has a "minus" commander: the Ukrainian military destroyed the commander of Il-22M
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У армейцем рф "минус" командир: украинские военные уничтожили пилота Ил-22М

Виктор Климов, командир российского воздушного командного пункта Ил-22М, сбитого недавно украинскими военными, погиб. Однако второй пилот выжил и довел самолет до аэродрома.

Война •   •  4852 просмотра
У армейцем рф "минус" командир: украинские военные уничтожили пилота Ил-22М

Российские оккупанты обстреляли Тищеновку и Волчанск на Харьковщине, повредив жилые дома

Российские оккупанты обстреляли Тищеновку и Волчанск на Харьковщине, в результате чего повреждены частные дома, сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. В результате обстрела никто не пострадал, но пострадали несколько населенных пунктов в этом районе.

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Российские оккупанты обстреляли Тищеновку и Волчанск на Харьковщине, повредив жилые дома

Сумщина: россияне дважды за ночь атаковали Белопольский район

Российские военные дважды атаковали границу Сумской области ночью, направляя минометы на Белопольскую громаду. Это произошло после предыдущего обстрела накануне, когда регион подвергся 17 обстрелам, зафиксировав 101 взрыв.

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Сумщина: россияне дважды за ночь атаковали Белопольский район

россияне нанесли 95 ударов по Запорожью, мужчина получил ранения

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россияне нанесли 95 ударов по Запорожью, мужчина получил ранения

В Киеве убирают снег 275 машин, водителей простят быть осмотрительными на дорогах - КГГА

Киевская городская государственная администрация сообщила, что коммунальные службы задействовали 275 единиц снегоуборочной техники для очистки дорог и тротуаров города от гололеда, призвав водителей и пешеходов быть осторожными в условиях гололеда.

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В Киеве убирают снег 275 машин, водителей простят быть осмотрительными на дорогах - КГГА

Россияне ударили по двум общинам на Николаевщине

20 января российские военные атаковали акваторию и село Куцурубской громады в Николаевской области, а 21 января совершили беспилотный обстрел Снигиревской громады. О жертвах в результате атак не сообщалось.

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Россияне ударили по двум общинам на Николаевщине

Российские военные 76 раз открывали огонь в Херсонской области, жертв нет

Российские военные 76 раз обстреляли Херсонскую область, выпустив 365 снарядов и попав в жилые кварталы. Несмотря на значительные разрушения, сообщений о жертвах не поступало.

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Российские военные 76 раз открывали огонь в Херсонской области, жертв нет

Россияне дронами обстреляли общину на Днепропетровщине - ОВА

Российская армия атаковала общину Марганца в Никопольском районе Украины, используя беспилотники и артиллерию, разрушив пять домов и повредив другие сооружения. Более 11 000 домов остались без электричества, хотя обошлось без жертв.

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Россияне дронами обстреляли общину на Днепропетровщине - ОВА

Силы ПВО ночью сбили 1 вражеский "шахед" из двух запущенных врагом - Генштаб

Российские войска нанесли авиаудары с использованием беспилотников "шахед-136/131", один из которых был сбит украинской противовоздушной обороной. В результате продолжающегося конфликта более 140 населенных пунктов в разных регионах Украины подверглись артиллерийским обстрелам, что привело к жертвам среди гражданского населения и разрушениям имущества.

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Силы ПВО ночью сбили 1 вражеский "шахед" из двух запущенных врагом - Генштаб

Еще плюс 760 оккупантов и 10 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 376 030 человек личного состава и 6181 танков.

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Еще плюс 760 оккупантов и 10 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага