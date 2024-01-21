У армейцем рф "минус" командир: украинские военные уничтожили пилота Ил-22М

У армейцев рф минус командир. Российские СМИ сообщают, что 14 января "задвухсотился" командир Ил-22 майор Климов Виктор. Об этом пишет "Крымский ветер", передаёт УНН.

Еще новости по недавней истории с уничтожением А-50 и подбитием Ил-22 Как оказалось, задвухсотился командир Ил-22 майор Климов Виктор. – сообщили в издании.

Детали

Согласно данным росСМИ второй пилот выжил, и смог довести подбиты самолёт до аэродрома.

Отмечается, что Климов был старшим летчиком-испытателем воинской части 27237. А его отец — Иван Климов служил штурманом в эскадрилье в Тихорецке.

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Напомним

14 января в сети появилось сообщение, что украинские военные поразили два самолета - А-50 и Ил-22, которые находились в акватории Азовского моря.

Впоследствии 15 января уничтожение самолетов подтвердил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

В частности, он поделился роликом с экрана радара, на котором, видно исчезающие над морем самолеты, и поблагодарил ВВС за "прекрасно спланированную и проведенную операцию в Азовском регионе".