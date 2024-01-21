У армійців рф "мінус" командир: українські військові знищили керманича Іл-22М
Київ • УНН
Віктор Клімов, командир російського повітряного командного пункту Іл-22М, збитого нещодавно українськими військовими, загинув. Однак другий пілот вижив і довів літак до аеродрому.
У армійців рф мінус командир. Російські ЗМІ повідомляють, що 14 січня "задвухсотився" командир Іл-22 майор Климов Віктор. Про це пише "Кримський вітер", передає УНН.
Ще новини щодо нещодавньої історії зі знищенням А-50 і підбиттям Іл-22 Як виявилося, задвухсотився командир Іл-22 майор Климов Віктор.
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Згідно з даними росЗМІ, другий пілот вижив і зміг довести підбитий літак до аеродрому.
Зазначається, що Клімов був старшим льотчиком-випробувачем військової частини 27237. А його батько - Іван Клімов служив штурманом в ескадрильї в Тихорецьку.
Збиття А-50: британська розвідка пояснила, як втрата одного літака вплине на війну в Україні17.01.2024, 12:17 • 22435 переглядiв
Нагадаємо
14 січня в мережі з'явилося повідомлення, що українські військові вразили два літаки - А-50 та Іл-22, які перебували в акваторії Азовського моря.
Згодом 15 січня знищення літаків підтвердив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.
Зокрема, він поділився роликом з екрана радара, на якому видно літаки, що зникають над морем, і подякував ВПС за "прекрасно сплановану і проведену операцію в Азовському регіоні".