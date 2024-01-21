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У армійців рф "мінус" командир: українські військові знищили керманича Іл-22М

У армійців рф "мінус" командир: українські військові знищили керманича Іл-22М

Київ • УНН

 • 41119 перегляди

Віктор Клімов, командир російського повітряного командного пункту Іл-22М, збитого нещодавно українськими військовими, загинув. Однак другий пілот вижив і довів літак до аеродрому.

У армійців рф мінус командир. Російські ЗМІ повідомляють, що 14 січня "задвухсотився" командир Іл-22 майор Климов Віктор.  Про це пише "Кримський вітер", передає УНН.

Ще новини щодо нещодавньої історії зі знищенням А-50 і підбиттям Іл-22 Як виявилося, задвухсотився командир Іл-22 майор Климов Віктор.

- повідомили у виданні.

Деталі

Згідно з даними росЗМІ, другий пілот вижив і зміг довести підбитий літак до аеродрому.

Зазначається, що Клімов був старшим льотчиком-випробувачем військової частини 27237. А його батько - Іван Клімов служив штурманом в ескадрильї в Тихорецьку.

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Збиття А-50: британська розвідка пояснила, як втрата одного літака вплине на війну в Україні17.01.2024, 12:17 • 22435 переглядiв

Нагадаємо

14 січня в мережі з'явилося повідомлення, що українські військові вразили два літаки - А-50 та Іл-22, які перебували в акваторії Азовського моря.

Згодом 15 січня знищення літаків підтвердив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Зокрема, він поділився роликом з екрана радара, на якому видно літаки, що зникають над морем, і подякував ВПС за "прекрасно сплановану і проведену операцію в Азовському регіоні". 

Тетяна Салганік

Тетяна Салганік

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