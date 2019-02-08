ЦИК отказала в регистрации кандидатом в президенты еще одному претенденту
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. Центральная избирательная комиссия на заседании отказала Андрею Сутковому в регистрации кандидатом в президенты Украины. Об этом передает УНН со ссылкой на гражданскую сеть "Опора".
"ЦИК отказала в регистрации кандидатом в президенты Андрею Сутковому. Решение принято единогласно", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, центральная избирательная комиссия зарегистрировала еще двух кандидатов в президенты.
Ранее ЦИК отказала Надежде Савченко в регистрации кандидатом в президенты.
Напомним, Комиссия завершила прием документов для регистрации кандидатов в президенты. Добавим, все поданные заявки ЦИК рассматривать до 8 февраля включительно.