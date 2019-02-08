ЦВК відмовила у реєстрації кандидатом у президенти ще одному претенденту
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. Центральна виборча комісія під час засідання відмовила Андрію Сутковому у реєстрації кандидатом у президенти України. Про це передає УНН із посиланням на громадянську мережу "ОПОРА".
"ЦВК відмовила у реєстрації кандидатом у президенти Андрію Сутковому. Рішення прийнято одноголосно", - зазначено у повідомленні.
Як повідомляв УНН, центральна виборча комісія зареєструвала ще двох кандидатів у президенти.
Раніше ЦВК відмовила Надії Савченко у реєстрації кандидаткою у президенти.
Нагадаємо, Комісія завершила приймати документи для реєстрації кандидатів в президенти. Додамо, усі подані заявки ЦВК розглядатиме до 8 лютого включно.