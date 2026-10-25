Центр российского Белгорода атаковали дроны — в городе вспыхнул масштабный пожар

Центральная часть российского города белгород в ночь на воскресенье, 25 октября, оказалась под массированной атакой дронов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на OSINT-каналы и местные паблики.

Детали

Отмечается, что на улицах города находят части БПЛА. Возник масштабный пожар.

Напомним

В российском белгороде ночью 3 августа прогремели взрывы. Горело здание государственного технологического университета, где собирали и тестировали беспилотники.

В Белгороде атаковано здание ФСБ неизвестными дронами