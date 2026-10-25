Центр российского Белгорода атаковали дроны — в городе вспыхнул масштабный пожар

$45.0550.44
ukenru
21:28 • 9214 просмотра
Россия ударила реактивным дроном по Харькову: есть погибший
20:34 • 12237 просмотра
Украина физически не может использовать Starlink для дальних ударов — «Флеш» ответил МаскуPhoto
24 октября, 15:37 • 25701 просмотра
В Киеве произошла стрельба, есть погибший и раненый
24 октября, 14:19 • 25644 просмотра
Дожди в нескольких областях и туманы на западе: какой будет погода в Украине 25 октябряPhoto
24 октября, 11:43 • 30507 просмотра
Всего 24 ракеты для Patriot за 90 дней - Зеленский раскрыл объемы поставок
24 октября, 10:47 • 31471 просмотра
Зеленский ввёл санкции против причастных к производству российской баллистики
24 октября, 09:44 • 27828 просмотра
95% брони для ОПК и энергетики и координационный центр - разъяснили изменения в бронировании
24 октября, 08:37 • 26047 просмотра
Скорость Starlink восстановлена, до более чем 400 км/ч - министр обороны
24 октября, 08:20 • 24139 просмотра
Силы обороны поразили связанные с ракетной программой рф производства и самолёт - Генштаб
24 октября, 07:18 • 20388 просмотра
Новые переговоры США, Украины и рф возможны в Абу-Даби или Швейцарии - Reuters
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+11°
2.1м/с
90%
756мм
Популярные новости
«Укрзализныця» напомнила о переходе на зимнее время: что стоит знать пассажирамVideo24 октября, 14:38 • 9608 просмотра
Только каждый шестой поляк знает, где находится ближайшее убежище, — опрос24 октября, 15:00 • 5176 просмотра
В Молдове разоблачена группа, готовившая массовые беспорядки и вербовавшая молодежь через социальные сети24 октября, 15:19 • 7074 просмотра
Дрейк отметил 40-летие выступлением Backstreet Boys и подарками для гостей24 октября, 15:56 • 16350 просмотра
alyona alyona перенесла операцию по уменьшению желудка и объяснила, почему решилась на хирургическое вмешательствоPhoto24 октября, 17:07 • 13876 просмотра
публикации
7 оберегов для дома: какие символы, согласно народным поверьям, привлекают достаток и защищают от невзгод24 октября, 10:00 • 32242 просмотра
Государство компенсирует до 80% военных убытков гражданскому судоходству: кто получит средства и как подать заявление23 октября, 19:29 • 52757 просмотра
Укрытия в школах и детсадах теперь не для всех: кому разрешат прятаться от обстрелов23 октября, 12:22 • 54241 просмотра
Экономика Украины приближается к критической черте: эксперты предупреждают, что сокращение бронирования усилит падение
Эксклюзив
23 октября, 10:30 • 48350 просмотра
Две недели без судебных заседаний: кто и почему тормозит рассмотрение дела о врачебной халатности врачей Odrex?23 октября, 07:42 • 54339 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Илон Маск
Игорь Терехов
Джо Байден
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Днепропетровская область
Харьков
Винницкая область
Реклама
УНН Lite
alyona alyona перенесла операцию по уменьшению желудка и объяснила, почему решилась на хирургическое вмешательствоPhoto24 октября, 17:07 • 13891 просмотра
Дрейк отметил 40-летие выступлением Backstreet Boys и подарками для гостей24 октября, 15:56 • 16368 просмотра
Квентин Тарантино показал первые 17 минут продолжения «Однажды в Голливуде»Video24 октября, 13:31 • 22731 просмотра
Арнольд Шварценеггер посоревновался с сыном в вырезании тыкв к ХэллоуинуPhoto24 октября, 10:41 • 28301 просмотра
Япония вводит исторические изменения для 1500-летней императорской монархии 24 октября, 09:10 • 29194 просмотра
Актуальное
Старлинк
Социальная сеть
Х-101
Северный поток — 2
The New York Times

Центр российского Белгорода атаковали дроны — в городе вспыхнул масштабный пожар

Киев • УНН

 • 200 просмотра

В ночь на 25 октября центр российского Белгорода подвергся массированной атаке дронов. На улицах находят обломки БПЛА, возник пожар.

Центр российского Белгорода атаковали дроны — в городе вспыхнул масштабный пожар

Центральная часть российского города белгород в ночь на воскресенье, 25 октября, оказалась под массированной атакой дронов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на OSINT-каналы и местные паблики.

Детали

Отмечается, что на улицах города находят части БПЛА. Возник масштабный пожар.

Напомним

В российском белгороде ночью 3 августа прогремели взрывы. Горело здание государственного технологического университета, где собирали и тестировали беспилотники.

В Белгороде атаковано здание ФСБ неизвестными дронами27.07.26, 02:11 • 19358 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Новости МираПроисшествия
Взрывы
Пожары