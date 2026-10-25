Центр российского Белгорода атаковали дроны — в городе вспыхнул масштабный пожар
Киев • УНН
В ночь на 25 октября центр российского Белгорода подвергся массированной атаке дронов. На улицах находят обломки БПЛА, возник пожар.
Центральная часть российского города белгород в ночь на воскресенье, 25 октября, оказалась под массированной атакой дронов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на OSINT-каналы и местные паблики.
Детали
Отмечается, что на улицах города находят части БПЛА. Возник масштабный пожар.
Напомним
В российском белгороде ночью 3 августа прогремели взрывы. Горело здание государственного технологического университета, где собирали и тестировали беспилотники.
В Белгороде атаковано здание ФСБ неизвестными дронами27.07.26, 02:11 • 19358 просмотров